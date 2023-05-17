大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚9年，依舊恩愛如昔，育有一女Rhea，家庭生活幸福和樂，今（17日）夫妻倆低調現身機場，互動自然又甜蜜，讓網友看了都稱羨不已。

趙又廷和高圓圓近日一同現身機場，兩人都打扮低調，穿著休閒並戴著鴨舌帽和口罩，但卻擋不住明星氣場，43歲高圓圓保養得宜，身材依舊纖細，而臉超小的她，被口罩遮住只露出一雙大眼睛，依舊美貌出眾。

而小倆口把行李箱託運後，就一路十指緊扣牽著手，不時邊聊天邊笑，看向對方的眼神藏不住愛意，結婚9年依舊互動如熱戀中的小情侶，讓網友看了都稱羨不已，「還是真夫妻最好嗑啊」、「美好的一對夫妻」、「廷哥對老婆真有講不完的話」、「結婚九年依舊熱戀期」、「嫁對人了狀態就是這麼好」、「愛情美好的模樣」。

其實之前高圓圓被問到愛情和婚姻裡有無出現倦怠期，她也表示「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，她也說到自己的理想婚姻階段，就是平凡平淡過日子。