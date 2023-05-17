台中市目前0到6歲接受早療服務的孩童有5691人，需先經過聯合評估中心評估才能接受早療補助，台中市議員今天在市議會警消環衛業務質詢指出，聯合評估預約不易，家長無奈形容「像在搶演唱會門票」，要求市府增加名額並建置統一預約資訊平台。副市長王育敏則表示認同。

張芬郁、陳雅惠17日警消環衛業務質詢表示，台中市今年再增加3家醫院辦理聯合早療評估，共有10家醫院，去年有4490人接受評估，有家長反應預約早療聯合評估「就像在搶演唱會門票」，開放不到10分鐘馬上額滿，且因資訊未整合，部分醫院是電話預約、部分是上網登記，每家醫院名額數量也不同，家長需一家一家問。

張芬郁表示，台中市早療自費補助金額一般戶每月4000元，優於中央3000元，雖金額優於中央但不給門票家長也無法接受補助，因此要求衛生局設置早療聯合評估預約資訊平台，讓家長可以清楚那家醫院尚有名額，並且提供醫療資訊共享，讓家長了解早療資源。

衛生局長曾梓展表示，中央補助4家醫院代辦聯合評估、市府另編預算補助，今年台中市共有10家醫院代辦聯評，預估可提供5000位名額；副市長王育敏表示，認同醫療資源更透明也會朝此方向建立，讓家長可以簡易就取得。