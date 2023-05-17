國中教育會考將於20、21日登場，桃園考區有2萬1113人報名。因1日起新冠肺炎改為第4類法定傳染病，桃園考區試務會呼籲，考生若確診可申請使用備用考場應試，若在一般考場也建議全程佩戴口罩，另截至17日已有2人提出申請。

桃園考區試務會、平鎮高中校長許唐敏表示，今年會考桃園考區報名人數有2萬1113人，特殊需求考場服務考生有227人，其中200人於桃園特殊教育學校、中壢高商特殊考場應試，其餘考生在鄰近高中職應考。家長、考生可在19日下午15時至17時到22處考場查看試場位置，但不得進入試場。

疫情減緩，新冠肺炎1日改為第4類，會考回歸疫情前應試作為，可開放家長陪考。不過仍建議篩檢陽性家長不宜陪考。此外考生進入考場不需量測體溫，採自主佩戴口罩方式，不過若進入醫護站，就要佩戴口罩。許唐敏表示，雖然沒強制力，但若有考生快篩陽性，可向考區試務會提出「突發傷病及懷孕考生應考服務」，可至備用試場應試，目前已有2人提出申請。另有1人雖快篩陽性，但未簽署同意書。

許唐敏說，若用備用試場，考生應全程佩戴口罩、不得提早交卷，休息、用餐也要在試場內，不得擅自至休息區。另第1天在備用試場，第2天也不能因症狀緩減、採檢陰性等到一般試場應試。

許唐敏也說，考生常見違規如提前翻閱試卷，或者攜帶電子錶等設備進入考場，卻發出聲響。他也提醒，三角版、直尺、圓規可攜入考場，應試數學科則不可攜帶量角器。