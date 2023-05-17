奧克蘭運動家本周在主場對戰響尾蛇的比賽（響尾蛇5比2獲勝）僅有2064觀眾入場，除去疫情球季2020年之外，這是運動家1979年9月以來的最慘紀錄！這其中還包含了專程進場掛布條抗議的球迷。老闆費雪（John Fisher）對此視而不見，畢竟他已打定主意要搬家了。

運動家主場奧克蘭競技場（RingCentral Coliseum）可說是臭名遠播，除了場地很醜，硬體設施也被評為「不符合大聯盟標準」，《紐約時報》評價「可能是全美最令人痛恨的球場」。他們與運動家只剩下2024年最後一季租用合約，《今日美國》認為該球場最大的用處是讓光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field）不至於墊底。

MLB teams visiting the Oakland A's have been unable to use the visiting broadcast booth.



A possum is "living inside its walls", and has been since last season. pic.twitter.com/0x60DKf3Wc — Front Office Sports (@FOS) April 15, 2023

本季初大都會的轉播團隊造訪運動家主場，發現他們要使用的轉播區被負鼠佔領了（成年北美負鼠體長40至50公分，體重4至6公斤），牠們住在牆壁裡面，而且一直沒有被人抓住。雖然牠們不傷人（屬於有袋類而不是齧齒動物），那股臭味也讓人無法忍受。

大都會轉播員說：「負鼠大搖大擺地做著自己的事，就是負鼠平常會做的那些事，只有我們可憐的攝影師留在那裡。」他又拍打著前方的柱子說：「現在我這間有根柱子擋著我正前方視線，但我必須在負鼠和柱子之間做出選擇。」戰績對於運動家已是微不足道的事，趕快找個新地方安頓下來才是當務之急。