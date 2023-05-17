臉上的紋路可透顯出心血管狀況，曾有一名中年男子走入診間表示要做健檢，希望醫師能給予意見，醫師觀察男子臉部後建議，除了一般項目外可加做「心臟相關的健檢」，最後果真發現男子有「心臟缺血」的問題。醫師表示，當臉上出現4種皺紋，包括抬頭紋、冠心溝、懸針紋及山根橫紋，恐是健康警訊。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》表示，臉上若有4種皺紋，是心血管警訊：

從4處皺紋看心臟徵兆。(圖/取自《健康2.0》YouTube)

1.耳垂－冠心溝：耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧

2.鼻子－山根橫紋：西醫所稱的皺鼻紋，表示心臟方面不佳

3.眉頭－懸針紋：垂直的皺眉紋，當心煩時就會出現，一般個性較為古板

4.額頭－抬頭紋：越多、越深的人，死於心血管疾病機率較高

她表示，上述資訊是很多統計學所觀察到的現象。由於皮膚皺紋與微部的末梢循環相關，一旦循環變差，可以推測心血管狀況可能較差。

外科醫師江坤俊也表示，以冠心溝為例，因耳朵是循環末梢處，若血液循環比較差，膠原蛋白容易流失，即容易出現冠心溝。末梢循環不好，代表人的全身循環也不佳，血管不會太健康，當然得到心臟病的機率會較高。