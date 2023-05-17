大陸全國政協主席王滬寧與全國台企聯台商進行合影與致意。（吳泓勳攝）

由台企聯榮譽會長王屏生代為接受大陸國台辦主任宋濤授印。

大陸全國台企聯17日下午在人民大會堂舉辦會員代表大會暨第六屆會長、監事長就職典禮，由現任會長李政宏與監事長黃明智，大陸國台辦主任宋濤出席典禮，會後更由大陸全國政協主席王滬寧出面與台商見面並進行大合影。王滬寧先是走過一圈與台商會長與代表們眼神交流致意，結束合影後再與數位台商握手致意後離開。

但由於李政宏在典禮前核酸檢驗確診陽性，因此未能親身出席就職典禮甚至是預計晚上與王滬寧會面的晚宴。因此由榮譽會長王屏生代為接受宋濤授印，並由另一位榮譽會長郭山輝代為致詞，表示要旗幟鮮明地堅持「九二共識」，反對台獨，堅定推動兩岸關係和平發展。

李政宏文中強調，台海和平穩定是台商安身立命的保障，未來要更加積極協助支持廣大台商台企參與大戰略佈局、紮根大陸發展。

具體項目上，李政宏文中提到，除要進一步加大服務台商台企的工作力道、加強與台協台商的溝通，發揮各地的區位優勢與服務特色，更加注重發揮橋樑紐帶作用，積極為台灣青年成長成才，包含利用好海峽兩岸青年就業創業經歷的示範點來拓思路、想辦法、創條件。

宋濤則在典禮先就李政宏與黃明智的連任表示祝賀，也再表態堅決反對台獨分裂行徑，堅定的維護和推動兩岸關係和平發展。

宋濤說，當前世界經濟不穩定性不確定性因素增多，主要發達經濟體通脹高，企需求收縮，部分台企發展的外部環境發生了變化，大陸經濟運行重回擴張區間實現良好開局，包含五一假期凸顯消費需求強勁復甦。隨著中國式現代化全面推進，廣大台胞台企在大陸發展機會更多，空間更大，會有更好的發展。