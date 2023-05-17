迎接數位化及淨零碳排時代，臺中市政府經濟發展局主辦之「邁向卓越-隱形冠軍名人堂」產業論壇今(17)日重磅登場，由數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部工業局知識服務組組長林碧郁以國家產業發展角度提供企業數位轉型及創新政策方針，並由東海大學產業趨勢分析專家王鳳奎教授與8家臺中在地隱形冠軍企業分享實戰經驗，現場吸引近300位企業代表參加。

經發局長張峯源表示，近年國際產業情勢變化動盪，除中美貿易戰、疫情及烏俄戰爭等影響導致全球供應鏈重組，各國監理機關對於氣候變遷的重視，讓低碳轉型及永續發展成為企業經營顯學，歐盟自2026年起將對進口歐盟的高碳排商品課徵碳稅，身為國際供應鏈一環之台灣中小企業勢必受此趨勢影響，我國立法院亦於2023年1月三讀通過氣候變遷因應法，確立台灣邁向2050淨零排放方向，臺中中小企業家數近22萬家，占全臺中企業99%以上，是全臺產業重鎮，為加速企業數位轉型與產業升級，本次論壇特別邀請中央及地方產、官、學重量級代表，透過隱形冠軍經營實戰經驗分享，積極協助企業迎接永續發展與淨零潮流的挑戰。

「數位強，台灣產業才能夠更強」，數位發展部數位產業署呂正華署長指出，數位產業署以「R、I、S、E」作為業務推展重點，透過提升產業供應鏈韌性（R）、整合及協調各部會資源（I）、推動資安產業發展及人才的培育（S），以及讓各部會願意擴大創新應用（E）來提升整體產業數位化發展，並鼓勵企業從智慧化出發，邁向數位轉型。

論壇引導臺灣產業邁向國際發展，競逐全球領先地位。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

經濟部工業局知識服務組組長林碧郁表示，德國著名管理學家-隱形冠軍之父西蒙教授說，台灣有105家隱形冠軍，面對國際新變局，台灣隱形冠軍應持續升級蛻變，競逐全球領先地位，工業局將持續輔導及補助產業朝智慧化、低碳化轉型，鞏固我國產業國際供應鏈關鍵地位。

三鋒機器工業股份有限公司郭璦玫總經理強調，面對國際「AI時代」及「淨零碳排時代」，企業唯有持續改變才是不變的真理，三鋒機器秉持每年不斷投入創新研發的精神，掌握高精密加工的關鍵技術研發及自製能力，才能成為台灣巨型車床領導品牌。

哈伯精密股份有限公司許文憲董事長分享如何從台灣冷卻機小廠躍升成為全球冷卻機市占冠軍，除了一路以來公司始終保有危機意識，更及早意識到工具機產業轉型勢在必行，未來除了靠政府輔導，產業更要攜手打群架，上下游供應鏈合作接棒、一同轉型，才能掌握輸贏關鍵。

為扶植更多中小企業成為隱形冠軍，經發局持續提供多元輔導資源，推動「地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)」。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

經發局補充，臺中市112年第一季經濟指標包含公司登記家數、新登記工廠家數均為全國第一，為扶植更多中小企業成為隱形冠軍，經發局持續提供多元輔導資源，推動「地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)」鼓勵中小企業從事技術創新研發與服務模式創新，協助企業轉型發展，112年補助經費合計2,625萬6,000元，將於112年5月中公告受理申請；此外，經發局近期也攜手逢甲大學開辦「台中市企業先進智造學院」，以智慧製造專業課程、專家輔導團，協助企業掌握關鍵轉型契機，邁向全球先進製造行列。