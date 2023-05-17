15日晚間（週一）俄羅斯對烏克蘭全國實施飛彈攻擊，基輔聲稱攔截到全部的飛彈，其中高超音速飛彈匕首（Kinzahl）更是攔截了6發。然而烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）昨晚在社群媒體Instagram上貼出了基輔防空部隊被高超音速飛彈炸毀的影片，引來憤怒網友撻伐，在貼文下面的評論中，沃羅諾娃保受批評，網友呼籲執法人員調查她。在這一爭議爆發後，沃羅諾娃發布了一段道歉影片。

綜合烏克蘭國防部、俄羅斯國防部以及公開情報來源信息，而沃羅諾娃發布的影片清楚拍下了完全沒有被建築物遮住的爆炸畫面，影片隨後在網路上發酵，這支影片在俄羅斯民眾之間廣為傳播，並被用作俄羅斯聯邦內證明「匕首」飛彈確實擊中了愛國者防空系統，面對憤怒網友的撻伐沃羅諾娃拍了一支新的短片道歉：

「我想向烏克蘭和烏克蘭人民道歉。請原諒我，我做了一個衝動的行為，」

烏克蘭軍當晚立即宣佈成功攔截了18枚俄羅斯飛彈，其中6枚是高超音速飛彈，從基輔市區裡的監視器畫面研判一共打出了32發，又因掉落的飛彈殘骸證實其為愛國者3（PAC-3），飛彈單價所費不貲，一發約1.2億下新台幣來看的話相當於不到2分鐘內打了38.4億新台幣出去。但是，俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）隨後於國防部每日例行發佈會上表示，本次飛彈攻擊只使用了2發匕首高超音速飛彈，不知其餘4發從何而來，他認為可能為烏軍辨識上有誤。

網友發現，從沃羅諾娃過去的言論來看，她應為十分愛國的女士，也有人認為，即使沒有沃羅諾娃所拍下的影片，俄羅斯也已經廣傳基輔市區監視器所拍攝到的畫面，證明及2套愛國者防空系統被擊毀。