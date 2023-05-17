你知道地瓜葉不是一般食用地瓜長出來的葉子嗎？醫師傅裕翔分享地瓜葉鮮為人知的身世，其實是由「葉用甘藷」特地培育出來供民眾食用，和一般食用地瓜的葉子有很大區別。而多吃地瓜葉不僅能改善消化功能，還有穩定血壓、血糖等4大好處。

適逢地瓜葉產季，五股翔展診所院長傅裕翔在臉書粉專發文分享，「地瓜葉」其實不是我們常吃的地瓜生長出來的葉子，一般食用地瓜雖然也會長葉子，但其纖維較粗，吃起來口感不佳，我們吃的地瓜葉是「葉用甘藷」專門栽種出來的品種。

傅裕翔分享吃地瓜葉的4大好處，其富含的膳食纖維能促進腸胃道功能，增加飽腹感、減少進食量和維持健康體重；再者，地瓜葉裡含有葉黃素和玉米黃素，能保護眼睛細胞，減少藍光的傷害，其中的維生素A也能避免罹患夜盲症。

不僅如此，地瓜葉中也有豐富的維生素K和植化素，分別能穩定血壓和血糖，維生素K也有幫助凝血的功能，可減緩女性經期來臨時的不適。

營養師彭逸姍也曾在粉專《愛健康營養師 珊珊》發文指出，地瓜葉富含膳食纖維，每100公克就有3.3公克，是高麗菜的3倍之多，而膳食纖維能刺激大腸壁肌肉蠕動，進而推送糞便，建議有便秘問題的民眾可以嘗試多吃地瓜葉改善症狀。