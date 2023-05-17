演藝圈最閃情侶檔吳慷仁和邵雨薇，兩人交往多年感情穩定，眾人莫不期待兩人的喜訊。日前邵雨薇穿上白色婚紗禮服拍形象照，嬌羞靦腆的笑容，洋溢著新嫁娘的幸福感，昨日吳慷仁出席ALUXE珠寶婚戒發表會，手裡端著超大尺寸的大鑽戒，不免讓人聯想到好事已近。

吳慷仁昨日出席ALUXE婚戒發表會，當場見證一對新人的求婚儀式，難免內心的激動與感動，眼眶一度泛紅，似乎頗有感觸。他坦承，這對新人年紀不到30歲，就有追求愛情和攜手走入結婚禮堂的勇氣，讓他覺得很感動，的確眼眶泛紅差一點想掉淚，「但看到新郎並沒有哭，讓我立刻恢復理智，收掉淚水和情緒。」

ALUXE戀人系列求婚戒。（ALUXE提供）

記者會上吳慷仁安排捧著大尺寸鑽戒，其實是翻糖蛋糕，並非是真的求婚戒，對於婚期也三緘其口、笑而不語，以「順其自然」回應，但他坦承因為接了ALUXE代言人，已經著手研究GIA證書、鑽石切工、克拉數等鑽石知識。