竹南鎮君毅高中國中會考試場已完成準備工作。（君毅高中提供／謝明俊苗栗報導）

苗栗縣君毅高中自2015年起，連續9年主辦苗栗縣國中會考試場業務，今年繼續承辦共設置27間一般試場、3間特殊試場、1間預備試場、2間第二類備用試場，共有建國、頭份、大西、興華高中國中部、大同高中國中部等學校，911位考生與試，君毅高中期望能提供考生最佳應試環境。

考場主任林慶旺表示，承辦試場業務是君毅高中展現團隊效能最佳時機，將以最積極的態度及熱誠迎接所有考生，提供最舒適的考試及休息環境，祝福苗栗學子考試順利。

考場總幹事林玉騏表示，校方為此召開多次協調會，動員全校同仁，針對防疫、安全、環境、設備、整潔、試務、維安、交通、服務、公關、機動、醫護、資訊等重點項目，分配相關任務，並編製「檢核表」，落實責任制。考前除進行全校大掃除、消毒、場地布置外，並檢核所有軟硬體設施，以確保無誤。

校方依規定管制考場進出的動線，確診學生經申請，將分配到第二類備用試場，屬自主健康管理者則在一般試場考試，一般試場與第二類備用試場的動線各自獨立。

君毅高中重視學子健康，考前一天將進行全校大掃除，下午以稀釋漂白水再次清消，並請試場人員以酒精進行桌椅消毒。君毅以「最高規格」辦事，務必讓考生安心應考，並確保考試順利進行。