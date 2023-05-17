許多人都嚮往高薪生活，據行政院主計總處統計，2021年台灣薪資中位數為50.6萬，代表有一半台灣人月收入不滿10萬元。一位男子近日表示，有的澳洲打工族一年可以實存160萬元，直呼「月薪沒有10萬起跳怎麼不考慮去澳洲？」，貼文曝光後引發熱議，不過有許多澳洲打工族指出，就算去澳洲打工可以賺取高薪，當地房租、水電、交通、食物等消費金額也很高，要賺第一桶金其實相當困難。

原PO在Dcard發文表示，有些人去澳洲工作一年就能實存160萬，年薪可能高達200萬，既然如此，「月薪沒有10萬起跳怎麼不考慮去澳洲？」，除了薪水高，還有生活品質佳、交通便利等優點，置產的條件也比台灣低，「所以看到有人去應徵超市、超商等等薪水不高的工作，不禁想想，你們有沒有對人生負責呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「沒有麵包吃你們怎麼不吃肉呢？」、「月薪沒有10萬起跳怎不考慮繼續留台灣當詐騙集團」、「抱歉問一下，你是不是看不太懂各國移民的規範？也不太懂簽證差異性？Google可以解決很基本的各類問題，推薦這個好工具給你」。

另外有不少澳洲打工族分享經驗，「澳打就算要賺一桶金真的要很拚很省，第一年真的要賺到，我個人覺得難，吃的要很省自己煮，外食基本也不便宜，甚至身體因為勞力工作會有工作傷害，加上也要穩定的工作，最好不要常常移動，因為錢都是在燒」、「你這樣講的好像移民很簡單？我現在在澳洲肉廠準備拼工作簽，你真的以為移民這麼簡單哦？英文門檻有辦法嗎？你有什麼條件技術，老闆願意幫你用雇主擔保？」

另外有內行人分析，「澳洲打工性質多為重勞力、低技術，工作除了薪資報酬外，重要的是成長性和永續性，澳洲打工可能稅後跟扣除生活費後仍然高薪，但相關工作經驗對一般職涯沒有太大幫助，可能做到老，除了工作內容無成就感，被年輕勞動力取代，還沒有可以替新工作加分的機會，澳洲打工比較適合希望賺快錢1至3年的人，不太適合有心要經營職涯，後面收割成果的人」。