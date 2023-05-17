南投縣議員林儒暘在南投縣議會定期會，建請縣府成立協拍中心行銷南投。（楊靜茹攝）

影視傳播效益大 南投縣議員促縣府成立協拍中心

網路傳播無遠弗屆，雙北、台中市、高雄市等成立影視協拍中心，創造超過10倍經濟效益，因此南投縣議員林儒暘17日在南投縣議會定期會建請縣府成立協拍中心行銷南投；南投縣議員簡千翔則要求加強縣政宣導效能。南投縣長許淑華允諾，將整合各局處室宣導資源，增加社群媒體觸擊率，達到一定的宣傳效果。

林儒暘質詢時指出，傳播媒介一直推陳出新，以前年輕人喜愛的社群平台臉書、IG逐漸式微，改為小紅書或抖音，希望縣府團隊能跟上時代腳步，善用網路建立景點資料庫，官網景點介紹資料不夠生動、完整，而觀光處「樂旅南投」臉書網站觸及率很差。

林儒暘建議，若財政許可建議縣府比照台中市政府成立影視協拍中心，補助劇組拍攝期間每房350元補助，創造1年超過1萬5000間次住房率，創造10倍在地經濟效益，而影視作品的行銷力道非常大，能吸引國內外遊客到戲劇取景聖地旅遊，遠比縣府在官網公告卻沒有人看好太多。

簡千翔也認為，南投縣擁有很好的自然資源，要有媒體平台幫忙宣傳，建議縣府充實官網的各項資料，另外縣政宣導的效能也要加強，如縣府官方臉書與縣長許淑華個人臉書相比，縣府官方臉書觸及率實在不及格。

許淑華說，南投縣府過去在縣政行銷資源散落在各局處室，並沒有統整的單位，所以民眾搜尋縣府公開資訊，所獲得的資料不盡完整，她上任就發現這些問題，所以明年度將編列預算有效整合各就局處的宣導資訊，相信能達到一定的宣傳效果。

許淑華坦言，南投縣不像六都財政資源充沛，雖然無法成立影視協拍中心，任何劇組到南投縣拍電影、戲劇等，只要跟縣府接洽，縣府團隊都全力協助，如各景點租借場地、訂飯店等，都獲得拍攝劇組肯定。縣府也透過舉行各項國際賽事，向國際媒體平台行銷南投，吸引各國遊客造訪，創造一定的經濟效益。