桃園市感染猴痘人數至17日累積19例，確診案例多數有高風險未保護性行為，桃園市衛生局呼籲，如果曾與猴痘確診者發生性行為或密切接觸，建議儘早與衛生局聯繫，協助安排至指定醫院接種猴痘疫苗。

衛生局表示，桃園市至17日累計19例感染猴痘，確診案例多有高風險未保護性行為。此外國內猴痘疫情仍屬高原期，衛生局呼籲有較活躍的未保護性行為之民眾，建議儘速前往指定醫院接種猴痘疫苗，保護自身健康。已經接種第1劑猴痘疫苗者，記得攜帶預防接種紀錄卡（小黃卡）或出示健康存摺，提供醫療院所人員確認間隔4週以上，才能接種第2劑猴痘疫苗。

衛生局也呼籲，避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為、減少性伴侶數，降低感染的機率。如果曾與猴痘確診者發生性行為或密切接觸，建議儘早與衛生局聯繫，協助安排至指定醫院接種猴痘疫苗。

目前桃園市提供猴痘疫苗的醫院，增加為7家，包括衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天成醫療社團法人天晟醫院及長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、聯新國際醫院、經國敏盛醫院。