金鐘主持黃子佼今（17日）與「客家妹」陳明珠出席天使心家族「心心相連 讓愛綻放」公益記者會，談到老婆孟耿如升格人母後第一個母親節，他安排了驚喜飯局，笑說：「謝謝玉米請客。」表示當天用快1歲的女兒信用卡買單，曝她銀行存款約有6位數，「有出生的紅包、滿月的紅包」。

黃子佼說玉米明將舉行抓周儀式，開玩笑說：「我希望她抓現金，這樣我以後就不太擔心她。」不過，他說老婆孟耿如希望女兒盡量不要抓太浮誇的東西，希望她在安穩中長大，不要太大風大浪。至於會不會期待有天能跟女兒一起主持節目？他稱玉米的未來不是他決定，「雖然我很羨慕憲哥，跟女兒搭檔。」並預告6月跟玉米將有一個公益代言，完全不收費用。

身為工作狂的他，未來7天將停工帶妻小、助理們去日本員工旅遊，整趟旅遊費用交由會計處理，直說「人生中第一次」，但此行他只在乎一件事：「我非常非常擔心玉米在飛機上哭。」因為將搭乘一大早的班機，怕乘客們到時都在補眠，所以會採梅花座方式包圍女兒。

而5月正直繳稅季，炎亞綸日前自曝手上有10支代言，今年應繳稅近千萬，引發熱議，同樣活動、代言、主持滿滿的黃子佼，卻低調說「再多也沒有炎亞綸多，他現在應該是No.1」，黃子佼正面表示某種程度來講，稅繳得多也是對社會貢獻多一些，笑稱：「這些貢獻又能造福一些人。」

此外，黃子佼今天與陳明珠化身友好大使，用愛擁抱愛奇兒家庭，共創圖騰毛巾。師徒首次合體代言公益活動，黃子佼說希望藉由陳明珠在客語界的影響力，把愛傳承。黃子佼不忘提到日前推出的黃玉米貼圖，收益也將全數捐給天使心家族，呼籲大家踴躍下載，一起獻愛心。