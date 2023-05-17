總獎金台幣1000萬的2023大聯大女子高爾夫公開賽，17日在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部開打，張雅淳推桿發揮精準，打出低於標準7桿的65桿，暫時獨居領先，石澄璇則以1桿之差的66桿暫列第二。

大聯大女子高爾夫公開賽是台灣女子職業高爾夫協會TLPGA巡迴賽今年賽季第2場公開賽，領先的張雅淳首回合抓下8隻博蒂，僅出現一次柏忌，她表示，其實表現最佳一洞是在5桿長洞的第9洞，第2桿她打下沙坑、距旗洞80碼，第3桿打上果嶺，距洞口尚有22呎，第一推不夠力量，尚餘25呎，第二推進洞，驚險救帕。

張雅淳並說，今天除了推桿好，鐵桿與開球木桿也發揮得很好，另外因為今天和吳佳晏及帕查拉朱達兩位高手同組競技，比賽中學習她們的長處，自己也全力展現球技，所以打出佳績，她也記取上周在東方球場打中信賽的教訓，調整自己打上果嶺那一桿，要打在正確好推的落點，製造較易抓鳥的機會，結果不錯。

尋求衛冕的李欣首回合打73桿，暫並列第22位，她目前也是大聯大控股贊助選手。