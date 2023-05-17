台南市長黃偉哲致贈慶州市議會副議長李東協蘭花大盤。（市府提供／洪榮志台南傳真）

韓國慶州市議員台灣親善協會訪問團參訪安平古堡。（市府提供／洪榮志台南傳真）

韓國慶州市議員台灣親善協會訪問團今天拜會台南市政府，市長黃偉哲表示，慶州與台南有許多相似之處，同樣身為國家最古老卻進步的城市，期盼未來持續深化兩市情感，在觀光、安全及經濟合作建立友好關係。

去年11月17日成立的慶州市議員台灣親善協會，是韓國第2個台灣親善協會。慶州市議會副議長李東協今天率9位議員共11位訪團成員，在外交部總領事回部辦事林晨富的陪同下拜會黃偉哲。

黃偉哲認為，慶州是古代新羅王國的首都，也是韓國擁有最多古蹟的城市，台南也同樣是台灣的歷史古都，兩個城市同樣位於國家的南部，且均為世界歷史都市聯盟的成員，擁有許多連結與共同點。尤其，慶州市有「沒有屋頂的博物館」之稱，台南則是台灣擁有57個博物館的城市，竭誠歡迎慶州市議員代表團蒞臨台南。

黃偉哲還說，台南是台灣的文化古都，也是科技新城，慶州市正在推動的智慧城市轉型，也是台南市政府刻正積極推動的方向；同時，台南也是農業相當發達的城市，歡迎訪問團品嘗台南的美食與水果，期待兩市在不久的將來，能有更多文化與物產的交流，並建立起更進一步的友誼。

黃偉哲指出，台韓文化及地理位置相近，互為第5大貿易夥伴，隨著疫情趨緩，國境陸續解封，他對台南及慶州強化實質合作深表期待。韓國已成立2個台灣親善協會，證明台韓友好關係持續升溫，期許雙方攜手開創互利共榮的嶄新未來。

黃偉哲更強調，2024年台南將舉辦台南400活動，竭誠歡迎慶州市的朋友與慶州市長朱洛榮明年一起來到台南，參加台灣燈會及台南400盛會。

李東協表示，此次拜訪台南深具意義，因為台南市長與慶州市長已有信件往來的友誼基礎，慶州市議會對台南市非常感興趣，此行回去韓國後，一定會力推慶州市民一起來到台南，參加明年的台灣燈會及台南400活動，也希望慶州與台南未來能有更多、更豐富的交流，無論是在政治、經濟、文化或社會上。

市府指出，慶州市議員訪問團除了拜會行程之外，還品嘗道地的台南菜色餐廳，並指名參訪台南古蹟，如安平古堡、樹屋、赤崁樓、武廟等特色景點。首次造訪台南的訪問團成員，都對台南的古蹟保存感到相當驚喜，也對台南的美食及芒果、鳳梨等水果稱讚不已。