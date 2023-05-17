國民黨今(17日)正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘展現風度表態支持，侯友宜也喊出「團結在一起攜手並進」。藍營台北市議員鍾沛君表示，誠摯欽佩並感謝郭董，讓所有支持者們又重見2024政黨輪替的契機，也讓連日來唱衰造謠的綠營粉專名嘴們哭暈在廁所，但光靠總統候選人是不夠的，團結的國民黨都未必能贏，更何況分裂？未來藍營夢幻戰隊一定要納入郭董，一分力量都不能輕言放棄。

「稍早，本黨正式徵召提名了新北市長侯友宜，參選2024總統大選！」鍾沛君今(17日)在臉書發文強調，道理很簡單，團結的國民黨都未必能贏，更何況分裂？她誠摯欽佩並感謝郭，讓所有支持者們又重見2024政黨輪替的契機，「也讓連日來唱衰造謠的綠營粉專名嘴們，哭暈在廁所！」

鍾沛君直言：但是光靠總統候選人是不夠的，未來，本黨夢幻戰隊一定要納入郭董！一絲希望，一分力量，都不能輕言放棄！

網友表示「不只國民黨要團結，要下架賊黨的全國老百姓，更要認清真假明辨是非的團結...」、「2024民進黨不倒，台灣一定倒！」