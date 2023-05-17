行政院農委會茶業改良場120歲了，5月26至27日將歡度120周年場慶暨機關開放日，今年規畫8項主題展館呈現創新與研發成果，還推出早鳥報名享現場抽限量好禮活動，盼帶領民眾深入體驗台灣茶獨特之美，並瞭解近年來茶改場同仁在科技研發與產業創意的努力成果，成功推動台灣茶邁向大眾化與國際化。

茶改場表示，該場創立於1903年，迄今已有雙甲子的歷史，一直扮演台灣茶業研發先驅與產業推動重要角色，是全台唯一茶產業研究專責機構，今年度適逢疫情趨緩降級，場慶活動將擴大辦理，特別規畫2天行程，將展現茶改場以「創新、智動及特色化」的科技研發及產業輔導成果，以示傳承百年的製茶技藝，更有創新茶飲及國際化的企圖心

茶改場長蘇宗振指出，茶改場近年來致力於科技研發及產業輔導，朝向創新、智慧及特色化發展，藉由本次場慶活動，策畫8項主題展館呈現創新與研發成果，包括主會場區、調飲展演區、次世代健康茶飲區、茶業展示館、創新科技區、智能製茶與電動農機展示區、水土保持教室及台灣特色茶推廣區等，每個場館各具特色。

蘇宗振說，為鼓勵全國愛茶人士或對茶產業有興趣的人士來到茶改場，特別規畫早鳥報名享現場抽限量好禮活動，只要在5月17日中午12時起至25日中午12時截止，掃描網站內公告的QR-code，並於場慶活動2日期間至主舞台區打卡，即可抽限量好禮，尤其是120周年紀念餅，是由茶改場種原圃中的120個品種系採春季茶菁製成綠茶後，採用研發的壓餅技術，不但可以把台灣的主要茶樹品種系製造成餅，保留茶葉原有特色，更能提升風味，極具珍藏價值。

其他禮品包括茶改場各分場產製的袋茶，包括文山包種茶、日月潭紅茶、台東原生山茶製成的紅茶、桃園生產的佳葉龍茶等多種限量好禮，只要搶先報名，限量400組，就可參加抽獎活動獲得好禮多選一，主辦單位保留對換同值禮品的權利。

茶改場說明，到了茶改場也記得前往8項主題展館走走看看，只要參加各展館活動，皆有機會獲取該主題區活動好康禮，可增長知識又可得到精美活動好禮，更歡迎學校及機關團體組團或親子參加活動，民眾可瞭解台灣茶產業傳統歷史脈絡演進發展到最新茶飲製程，全程參與可從嗅覺與味覺到聽覺、觸覺及視覺等創新科技的五感體驗，適合全家大小利用假日一同參與，保證收穫滿滿。

茶改場表示，今年場慶全場同仁齊心規畫精彩展演內容，盼讓民眾深入體驗台灣茶獨特之美，並瞭解近年來茶改場在科技研發與產業創意的努力成果，成功推動台灣茶邁向大眾化與國際化。

茶改場舉例，主會場區的重要展示項目「曲水流觴」是邀請該場特級評茶師對台灣特色茶品質特色進行詮釋，讓民眾瞭解台茶獨特奧妙之處；「聽聲辨味識好茶」、「茶彩繪」及「粽茶趣」等茶產品遊戲區適合親子共同體驗茶葉多元樂趣；次世代健康茶飲區則展示茶飲界最新常溫高壓茶及速萃茶產品，並提供來賓品茗；創新科技區展示沉浸式全息浮空教育體驗，參訪者透過影片就能身歷其境悠遊特色茶區；台灣特色茶推廣區邀請各特色茶區的青農分享好茶，並介紹茶改場獨創的茶葉風味輪，讓民眾輕鬆品飲體驗認識台灣茶。

蘇宗振強調，茶改場過去的努力讓台灣特色飲茶文化綿延流傳，現在更有信心能夠引領台灣茶邁向下一個世紀的高峰，開創台茶下一個百年盛世。