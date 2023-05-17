股神巴菲特繼去年第四季暴砍86%台積電ADR持股後，今年第一季更全部出清，賣到一股都不剩。他直言，出脫台積電是因為不喜歡公司所在的「地點」，擔憂台海緊張局勢。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，「巴菲特的話值得台灣同胞認真聽、認真想」。

巴菲特旗下波克夏公司去年第三季砸逾41億美元（約台幣1200億元）大買台積電ADR，但第四季就減碼高達86%股票，從6010萬股砍到剩下829萬股，今年第一季已全數出清這檔股票。

巴菲特曾盛讚台積電是「了不起的公司」，世上管理得最好也是最重要的公司之一，從現在的5年或10年或20年後，都可以說一樣的話。

本月稍早，巴菲特在波克夏股東會上指出，賣出台積電，是因擔憂台海政治緊張情勢，直言台積電所在地點是他調整投資策略的主要考量，稱資金配置在日本比在台灣好，讓他更自在一些，「這就是現實」。

對於巴菲特說，台積電是好公司，但所在的地點不好，擔心台海危機。

馬曉光只簡短回應說，「巴菲特的話值得台灣同胞認真聽、認真想。我不作太多評論。」