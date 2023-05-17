國家文藝獎得主劉鳳學於5月17日辭世，享壽98歲。出生於中國大陸黑龍江省的劉鳳學，1949年戰後來台，以台灣為家，一生奉獻舞蹈推廣和教育。

劉鳳學生前曾表示：「人生從幼稚園就開始經歷戰亂，走過動盪不安的日子，還能從事最愛的舞蹈工作，內心除了感謝，還是感謝。」

劉鳳學認為，舞蹈不只是個人創作，應當要能發揮社會影響力，要和社會有所連結，她生前提及，「我們舞團會定期下鄉公益演出，演給台灣東部部落、育幼院、身心障礙的朋友們欣賞，而我認為社會服務也可以同時和研究、表演和創作相互結合，互相汲取養分。」

劉鳳學畢業於英國拉邦舞蹈學院博士，學術與創作兼備，曾任職大學教授、中正文化中心（現兩廳院）主任，她作育英才無數，舞作內容涵蓋現代舞蹈、唐朝樂舞、儒家舞蹈和原住民舞蹈等，作品超過129部作品。而她也與時俱進，學會使用電腦，將舞蹈動作、舞譜以電腦記錄下來，成為許多珍貴的史料。