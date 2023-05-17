據統計，全球誤食毒菇致命的案例9成均涉及俗稱「死帽菇」的劇毒蕈類「鬼筆鵝膏」。中國與澳洲學界研究發現，一種醫用顯影染劑很可能就是死帽菇中毒的解藥。研究成果週二（16日）發表於國際權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

英國《衛報》、《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）等外媒報導，「鬼筆鵝膏」（Amanita phalloides）是世界上毒性最強的蕈類之一，英文俗稱「死帽菇」（death cap mushroom），內含劇毒「α-鵝膏蕈鹼」（α-amanitin），會導致肝臟與腎臟衰竭。除了平民百姓，貴為統治者也有因這種毒菇而死的前例，古羅馬皇帝克勞狄一世（Claudius，死於西元54年）、神聖羅馬帝國皇帝查理六世（Charles VI，死於1740年）據說都是被死帽菇毒死的。

中澳最新研究發現，醫療用顯影染劑「靛氰綠」（indocyanine green，ICG）能限阻α-鵝膏蕈鹼的毒性。「靛氰綠」1956年開始用於人類，是美國食品藥物管理局（FDA）核准的注射式顯影染劑。

廣州中山大學研究發現，醫用顯影染劑「靛氰綠」可用於治療死帽菇中毒。

研究報告通訊作者、廣州中山大學教授王巧平（Qiaoping Wang，譯音）表示，學界此前未曾發現死帽菇的解毒劑，「因為我們幾乎不瞭解這種毒菇殺死細胞的過程」。

研究團隊以老鼠與人類細胞株（cell line）試驗發現，靛氰綠顯影染劑能防止α-鵝膏蕈鹼引發的肝腎損傷，也能提高中毒之後的存活率。王巧平說，這項成果令人振奮，接下來須透以臨床試驗確認靛氰綠在人體也能發揮解毒效果。

這項研究利用雪梨大學遺傳學家尼利（Greg Neely）研發的毒液與毒素篩檢技術，讓研究團隊發現靛氰綠的解毒作用。

澳洲真菌類植物專家、雪梨皇家植物園首席科學家桑莫瑞爾教授（Brett Summerell）說，死帽菇「極其危險且有劇毒」，由於外觀與其他可食用菇相似，經常有人誤食。桑莫瑞爾並未參與中澳這項研究。他指出，死帽菇生長初期外表很像廣為人類食用的草菇（straw mushroom），不易分辨：「死帽菇生長初期外觀呈乳白色，後期開始出現黃中帶綠的色澤。」

草菇是人類食用的蕈類之一，在亞洲國家菜餚尤其常用。（圖／Shutterstock）

桑莫瑞爾提醒，死帽菇生長環境與橡樹根有關，「如果在橡樹樹蔭下看到蕈類，務必保持警覺」。這種毒菇可以長到離地15公分高。他爾說，有些蕈類也含α-鵝膏蕈鹼，但多半可以經由加熱降解毒性；死帽菇毒性十分「頑強」，經過加熱烹調仍難以降低。

α-鵝膏蕈鹼仰賴人體一種名為STT3B的蛋白質發揮作用，抑制製造蛋白質所需的特定酵素，對細胞產生毒性。中澳這項研究發現，靛氰綠能壓抑STT3B的機能，從而達到解毒之效。老鼠實驗顯示，α-鵝膏蕈鹼後必須儘早使用靛氰綠治療，中毒後4小時以靛氰綠治療有效，但對於中毒後8小時、12小時的實驗組別無效。研究報告指，原因可能出在α-鵝膏蕈鹼會引發不可逆轉的損傷，以致於無法挽救。

法新社報導，此前曾有人以乳薊（milk thistle）種子的萃取物silibinin為α-鵝膏蕈鹼中毒症狀解毒，但詳細的解毒機制尚未釐清。