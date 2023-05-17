紐約洋基和藍鳥愈打火氣愈大了，17日洋基以6比3獲勝，兩軍的休息區還在第3局中途互相叫罵。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）被拍到嘴型說出「閉嘴，胖小子。」（shut up fat boy），但是鏡頭上看不出他對誰說，到底是誰被罵fat boy？
洋基主播認為史奈德是在罵洋基總教練布恩（Aaron Boone），但布恩並不是胖子。整件事的起因是洋基三壘指導員羅哈斯（Luis Rojas）離開三壘教練區太遠，史奈德大聲向他叫囂，羅哈斯很不服氣，一壘審走過來處理紛爭。搞笑的是輪到藍鳥進攻的時候，他們自家的三壘指導員也是離開教練區很遠，遭到網友吐槽。
前一戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出雙響炮，他在第2轟之前出現「眼神瞟向自家休息區」的可疑舉動，藍鳥球迷怒批是作弊。其實現在投捕之間有PitchCom通話器了，洋基要在對方主場裡偷暗號根本是不可能的。無論如何，此戰賈吉在首個打席就遭到藍鳥觀眾噓聲伺候。問題更大的是洋基先發投手赫曼（Domingo German）被主審抓到抹油而驅逐出場，進一步激起藍鳥球迷的憤怒。洋基目前在這波4連戰取得兩勝領先。
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