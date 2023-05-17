Blue Jays manager John Schneider was yelling at Yankees' third base coach Luis Rojas for leaving the coaches box. He also yelled "shut up fat boy" to someone on the Yankees side pic.twitter.com/MUUzhxzwND — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 16, 2023

紐約洋基和藍鳥愈打火氣愈大了，17日洋基以6比3獲勝，兩軍的休息區還在第3局中途互相叫罵。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）被拍到嘴型說出「閉嘴，胖小子。」（shut up fat boy），但是鏡頭上看不出他對誰說，到底是誰被罵fat boy？

洋基主播認為史奈德是在罵洋基總教練布恩（Aaron Boone），但布恩並不是胖子。整件事的起因是洋基三壘指導員羅哈斯（Luis Rojas）離開三壘教練區太遠，史奈德大聲向他叫囂，羅哈斯很不服氣，一壘審走過來處理紛爭。搞笑的是輪到藍鳥進攻的時候，他們自家的三壘指導員也是離開教練區很遠，遭到網友吐槽。

前一戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出雙響炮，他在第2轟之前出現「眼神瞟向自家休息區」的可疑舉動，藍鳥球迷怒批是作弊。其實現在投捕之間有PitchCom通話器了，洋基要在對方主場裡偷暗號根本是不可能的。無論如何，此戰賈吉在首個打席就遭到藍鳥觀眾噓聲伺候。問題更大的是洋基先發投手赫曼（Domingo German）被主審抓到抹油而驅逐出場，進一步激起藍鳥球迷的憤怒。洋基目前在這波4連戰取得兩勝領先。