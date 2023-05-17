空軍28歲現役軍人前天（15）在三峽某出巷弄內環抱襲胸一名女大生，女大生當時嚇到蹲下，男子隨即逃走，事後稱把女大生誤認成自己的女友。（翻攝畫面）

空軍一名28歲現役軍人被爆出前天（15）在三峽某巷弄內環抱襲胸一名女大生，女大生當時嚇到蹲下，男子隨即逃走，事後遭逮時稱把女大生誤認成自己的女友，才用慣用方式環頸對女友打招呼，但警方對此存疑，將人移送偵辦；空軍司令部今證實男子軍職身分和違失行為，後續將檢討汰除。

事後林姓女大生在Dcard發表文章，內容描述她在15日晚間在三峽大觀路上巷弄內，遭陌生男子襲胸，女大生說，當時她聽到腳步聲，正要轉身讓路，沒想到對方環抱抓胸，對方力氣很大，她嚇到蹲下，但隨後也起身追上前，及時拍下對方車號報警。

該女大生發文表示，「最後悔的是當下沒及時揮那個王八蛋的臉」，被性騷擾後，讓她變得很焦慮，對路人及陌生人的信任感無法回到從前，隨時都很煩躁。三峽警方根據車號查出涉案夏姓男子，夏男辯稱，當天他放假與女友相約在三峽見面，由於被害女子穿著及打扮與女友雷同，才會誤認。

夏男說該女大生與自己的女友都是穿白色T恤，讓他一度誤認，才會從後方用慣用方式環頸對女友打招呼，否認有襲胸，當天晚間二人相約在案發地見面，但女友尚未抵達，才讓他誤認。警方對夏男說法存疑，若是認錯理應立刻道歉，而非慌忙逃逸，將依性騷擾防治法將夏男移送偵辦。

而對於夏男是空軍現役軍人身分，空軍司令部今對外回應，目前已獲報除全力配合司法調查，並確認當事人違失行為屬實，後續將依違反「國軍軍風紀維護實施規定」檢討汰除，以正綱紀。