在文藻外語大學的校園裡，可以看到一位穿著裙裝的德國籍男老師穿梭在課堂裡，他就是德文系教師何浩哲（Holger Hähle）。多年前他曾到埃及旅行，看到當地男性穿著連身裙裝，引發他對於裙子的好奇，因此開始研究性別文化，並以德文撰寫《男裙－時尚及社會中的性別角色》（原文：Rock wie Hose）一書，從男女性穿著褲子及裙裝的演變，探究人類文明背後的性別刻板印象。這個觀察現象，也吸引德國電視二台（Zweites Deutsches Fernsehen，簡稱ZDF）專程到文藻外大採訪。

何浩哲老師說，在多年前的某個萬聖節，開啟他對校服性別議題的批判性思考。當時他穿著女學生的校裙制服到課堂上課，引起學生對於男性是否也可以穿裙子的討論。之後，他萌生要讓校園成為實踐性別研究對象的念頭，希望能為性別平等添一份力。他在節目中暢談裙裝的歷史演變，以及性別角色的出現與社會心理機制的歷史淵源，同時他也剖析世界各地對於男性穿著裙裝的看法，以及男性穿著裙裝可能帶來性別平權及成為未來趨勢等精闢見解。

何浩哲老師表示，在數千年的歷史文明中，裙裝曾主宰人類的時尚文化。每一種古老文化中，都曾出現男性穿著裙子或連衣裙的紀錄，後來因為歷史演變，發展出男性穿著褲裝，女性穿著裙裝的服裝元素。何老師進一步闡述，過去一百年女性經過激烈的抗爭，才爭取到得以穿著男性褲裝的自由。時至今日，即使性別平等的觀念已被廣泛接受，但男性服裝卻只限於褲裝，甚少融入被視為屬於女性的服裝元素。因此，他認為服裝只是個人性別及社會地位的標記，如能擺脫這些不必要的「性別」規範，將會為新世代帶來解放。

德國媒體記者(左一)於校園取景，圖為何浩哲老師(中)與學生互動。(文藻外語大學提供)

德國採訪團隊在文藻校園取景期間，對於台灣的大學環境以及文藻外大建置優美的國際化學習氛圍留下深刻印象。此行相關專訪內容預計於今年六月在德國播出，而何浩哲出版的《男裙－時尚及社會中的性別角色》一書，也於德國及亞馬遜網路書店上架販售。何浩哲的研究獲得德國媒體高度關注，除了德國電視二台專訪外，也接受德國重量級《明鏡周刊 Der Spiegel》專訪，分享男性穿著裙裝的看法。