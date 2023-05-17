東京奧運拳擊教練傳出對選手施暴、性騷擾，體育署和中華民國拳擊協會今天表示，教練已離開國訓中心且暫時停職，目前由教練所任職的學校性別平等教育委員會調查中。
據了解，國訓中心收到消息後，3月拳擊世錦賽結束後，已找當事人開會訪談，並通知體育署、國訓中心以及當事人所任職和就讀的學校。
體育署表示，由於教練為借調至國訓中心，因此依規定進行校安通報，由所任職的學校性別平等教育委員會開會調查，目前教練已暫時停職，且離開國訓中心，而體育署已協助選手另組訓練團隊。
體育署指出，目前校方調查結果還未出爐，若調查屬實，教練的教師身份未來恐受影響。
中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘接受中央社記者訪問時表示，目前協會僅能針對教練涉及不當管教的行為，召開紀律委員會進行懲處，暫停教練職務。
至於涉及性騷擾部分，彭俊銘指出，還待學校調查告一段落後，若確有此事，紀律委員會將依照情節輕重，有可能將該名教練從協會除名，未來將不得執教。（編輯：龍柏安）1120517
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