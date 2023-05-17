有男子拍下1對老夫妻不僅逆向停在路中央，甚至來逆向騎走，讓旁人看了不禁捏了一把冷汗。（翻攝自臉書爆料公社）

眾人皆醉我獨醒？有男子在大馬路口拍到1幕超扯景象，有對雙載老夫妻先是將機車逆向暫停在路中央，待車流減少時，這對老夫妻竟然繼續逆向往前騎，超誇張的畫面也讓停在路旁的小貨車司機也下車不斷觀望，而順向的機車、汽車皆小心翼翼地閃過這對老夫妻，深怕將人給撞倒；對此，網友見此畫面也大罵「阿公帶著阿嬤玩極限運動」、「阿伯最勇，其他人看到阿伯都閃開」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段36秒影片，從影片中可見，有對雙載老夫妻騎著機車逆向停在路中央，道路地面還寫著進行機車，而所有的順向機車、汽車，皆小心翼翼的閃過，這輛雙載魯夫妻不僅沒回頭順向騎車，反倒是繼續逆向行駛，超誇張畫面，連路旁停車的小貨車司機也下車不停看著；對此，原PO也在貼文寫下「這麼明顯了，還不知道逆向嗎？」。

有男子拍下1對老夫妻不僅逆向停在路中央，甚至來逆向騎走，讓旁人看了不禁捏了一把冷汗。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「貪圖方便吧」、「移動式神主牌」、「阿伯覺得...怎麼今天大家都逆向」、「如果是我，我會靠過去跟他說一下」、「阿公帶著阿嬤玩極限運動」、「眾人皆醉我獨醒的最佳寫照」、「其實是大家都錯了...他才是一股清流」、「三寶沒在怕的」、「阿伯最勇，其他人看到阿伯都閃開」、「他生肖是屬鮭魚的嗎」。