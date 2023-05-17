為達成蔡政府能源占比，近年多家離岸風機業者開發如火如荼，美森離岸風力發電、加能離岸風力發電及北能離岸風力發電計畫等3個離岸風電計畫今天闖關環評大會，其中美森離岸更僅有4公里，三案仍順利通過環評大會。

美森離岸風力發電場位於苗栗縣後龍鎮外海，面積約8.4平方公里，離岸最近距離約4公里，水深介於50至60公尺，單機裝置容量14至20 MW，最多風機數量 12部，最大總裝置容量240 MW。

加能離岸風力發電則位於彰化縣外海，基地面積76平方公里，離岸距離約 43公里，水深範圍52至60公尺，單機容量14至20MW，風機部數最多43部，最大裝置容量602 MW。

北能離岸風力發電場址位於台中市外海，基地面積188平方公里，離岸距離約 35公里，水深範圍56至71公尺，單機容量14至20MW，風機部數最多86部，最大裝置容量1204MW。

台灣蠻野心足生態協會專員施仲平表示，政策環評明明就規範應採行最佳可行減噪工法，但如美森一案卻僅承諾在部分打樁使用噪音較小的「震動錘」，且該案鄰近白海豚棲地，呼籲應採行最佳可行方案減噪，以避免影響白海豚。也有環評委員關注鳥類、海龜、石虎監測等問題，

針對三案離岸風電，環評大會最後要求地質條件允許下，應優先使用於取得經濟部籌設許可時已商業化負壓式沉箱基礎、振動錘或對環境更友善施工方法等，也要求新增環境監測計畫後通過環評大會。