民進黨主席、總統參選人賴清德近期努力操作網路社群，開設個人YouTube頻道、吃播、與球星魔獸合拍廣告等等，想吸引年輕選民，但成效不彰。媒體人黃揚明指出，賴清德2019年說出「請蔡總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊」，就顯示出他不屑於網路社群操作，而賴的網路聲量很低，除了他與網路一直保持距離，自身的原因就是賴清德太無聊。

賴清德近期在YouTube上發佈「看見，賴清德」系列影片，大談成長背景；賴辦發言人郭雅慧 14 日闡述賴清德的YouTube經營路線，強調不是拍吃吃喝喝影片，就代表年輕世代會埋單。但賴清德在昨晚就與競選總幹事潘孟安、郭雅慧三人吃吃喝喝，進行直播，至今僅有1.8萬次觀看。

黃揚明在《大新聞大爆卦》節目中直言，賴清德在網路操作方面就是初學者，而賴清德 2019 年與總統蔡英文初選時說「請蔡總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊」，就代表賴清德不屑這些網路社群的操作，但蔡英文4年前所做的網路操作，賴清德現在全都做了一遍，來去總統府住一晚、開設個人YouTube頻道、拍影片、找網紅合作等等。

「賴清德與網路之間一直保持距離」，黃揚明認為，賴清德在網路上的聲量一直都很低，是因為他很無聊、太嚴肅，所以賴現在想突然想往網路發展，他抓不到熱點。

而賴清德與潘孟安的吃播，黃揚明坦言，只有死忠的支持者會想看，而且兩人買的也都是小吃，好像很怕吃太貴會引發爭議，但最後也沒在吃，互動非常不自然，整個直播就像是擺拍、很做作的感覺。

黃揚明表示，經營網路社群最好的辦法就是站在巨人的肩膀上，找百萬YouTuber合體流量自然會出現，像是2019年最多人合作的「館長」陳之漢、脫口秀演員博恩的「博恩夜夜秀」。

黃揚明表示，「接下來就看賴清德的『潔癖』是不是又犯了，蔡英文找過的(網紅)我都不要」。