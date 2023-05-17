國民黨回嗆，表示「民進黨果然很熟悉詐騙，已報警！」文中寫道，台灣詐騙集團越來越猖獗，當人民深受詐騙其害，民進黨還能把沉痛當有趣，以人民之苦為樂？（摘自國民黨IG）

國民黨今徵召新北市長侯友宜為總統參選人後，民進黨透過社群媒體發文酸鴻海創辦人郭台銘遭詐騙，自認幽默卻引發各方撻伐，國民黨痛批，當人民深受詐騙其害，民進黨還能把沉痛當有趣，以人民之苦為樂？真的完全不愧對詐騙之王封號。

民進黨發文表示「郭台銘是不是有收到這封簡訊？你好像被詐騙了」，並改編常見的詐騙簡訊，酸朱立倫徵召侯友宜為總統候選人，不僅玩弄郭董的感情，前段時間郭董大動作造勢的金錢與時間也等於白白浪費，叫人情何以堪？

對此，國民黨也以同樣格式發文回嗆，表示「民進黨果然很熟悉詐騙，已報警！」文中寫道，台灣詐騙集團越來越猖獗，當人民深受詐騙其害，民進黨還能把沉痛當有趣，以人民之苦為樂？

國民黨批，過去真實世界中，就曾經出現過詐騙集團冒用朱立倫主席的粉專，駐美大使蕭美琴臉書帳號也曾經被詐騙集團冒用過帳號，民進黨的做法無疑是傷口上灑鹽。

國民黨斥，民進黨政府身為執政黨卻無法遏止詐騙，卻好意思提成效根本看不見的打詐國家隊，完美示範詐騙集團的手法，果然是熟悉詐騙的民進黨，真的完全不愧對詐騙之王的封號。