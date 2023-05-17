離岸價盤中更曾跌破7.02元，最低來到7.0201元。截至17日下午5時40分，離岸價報7.0142元，在岸價報6.9998。
官方今日開出的中間價報6.9748元，較上日報6.9506元大跌242個基本點，創去年12月29日以來新低。
交易員指出，大陸此前公布的經濟數據表現不佳，復甦前景黯淡，直接拖累人民幣表現。如果沒有更多利多消息提振，人民幣可能延續跌勢，後續需要關注監管政策會否有新的變化，例如中間價定價引導或者掉期操作，包括監管喊話等。
人民幣持續疲弱，人民幣兌美元在岸價17日盤中一度跌破整數7大關，最低來到7.0030元。在岸價終場收報6.9985元，較上日收盤價大跌344個基本點，跌幅0.49％，創2022年12月2日以來新低。
離岸價盤中更曾跌破7.02元，最低來到7.0201元。截至17日下午5時40分，離岸價報7.0142元，在岸價報6.9998。
官方今日開出的中間價報6.9748元，較上日報6.9506元大跌242個基本點，創去年12月29日以來新低。
交易員指出，大陸此前公布的經濟數據表現不佳，復甦前景黯淡，直接拖累人民幣表現。如果沒有更多利多消息提振，人民幣可能延續跌勢，後續需要關注監管政策會否有新的變化，例如中間價定價引導或者掉期操作，包括監管喊話等。
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