離岸價盤中更曾跌破7.02元，最低來到7.0201元。截至17日下午5時40分，離岸價報7.0142元，在岸價報6.9998。

官方今日開出的中間價報6.9748元，較上日報6.9506元大跌242個基本點，創去年12月29日以來新低。

交易員指出，大陸此前公布的經濟數據表現不佳，復甦前景黯淡，直接拖累人民幣表現。如果沒有更多利多消息提振，人民幣可能延續跌勢，後續需要關注監管政策會否有新的變化，例如中間價定價引導或者掉期操作，包括監管喊話等。