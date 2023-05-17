56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，曾主持許多表演節目，出色的模仿能力在政治性綜藝節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》得到發揮，離開節目後他用心琢磨表演，並成為老師教授表演經驗，在演藝界已有一席之地；近日他換家中電視卻發現電線接線方式不安全，讓他氣到罵前任施工人員惡質（可惡）。

許傑輝今（17日）在facebook上發文，透露家裡的電漿電視用了16年，今天總算換新電視，安裝的過程中卻發現舊電視的接線方式很容易導致電線走火，讓他氣到罵前任施工人員行為「惡質（可惡）」，他也呼籲大眾：「延長線如果老舊請換新的，不需要拿全家生命賭這一條電線，有空請用心檢查一下」，照片中電視的接線後段被剪開，用膠帶捆起來連接上插頭。

貼文曝光後網友疑問「看了16年都沒擦過電線電視？」，許傑輝表示「 有，但電線都收在櫃子裡」，不少粉絲留言「這種接法，令人驚恐啊」、「太危險了」、「慶幸沒有發生任何意外」、「也太兩光」、「這是專業人員做的事？」不過有水電行業的網友解答「其實這是我們工業上很常用的方法欸，接續好的話反而比用延長線插頭做延長更安全，插頭的接觸面反而沒有接線的多，當然最安全的做法就是再換一條更長的電源線」。

許傑輝參演電視劇《最佳利益》正在熱播中，他在戲中演天宙教教主，其中一幕在寺廟拍攝，拍攝前他還特地和住持打招呼「因為拍戲才演壞人，請不要誤解我。」