新北市樹林某夜市店家投訴，一對夫妻昨晚（16）到店家用餐，男方從店內廁所出來時開始搭訕店內女員工，要電話不成，離開時竟用手偷摸對方大腿，監視器拍下離譜一幕，老闆得知此事曝光男方照片痛批「嚴厲譴責這種垃圾行為！」事後男方親友出面道歉，稱男方喝醉了，願全力補償女員工。

「嚴厲譴責這種垃圾行為！」該老闆在臉書「爆料公社」發文，一對夫妻昨（16）晚上11點到店內消費，男方中途借用廁所出來時，搭訕店內一名印尼籍女店員，要聯絡方式被拒後，離走時竟偷摸對方大腿，最後裝沒事帶著女伴離開，該女店員後來向店家反應，原PO則發文要求男子鄭重道歉。

男方從廁所出來時開始搭訕店內女員工，要電話不成後，離開時竟用手偷摸對方大腿，監視器拍下離譜一幕。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該老闆說，事件當下由於女店員被對方舉動嚇到，沒立即反應，因此店家沒馬上報警，讓對方離開，後來該男子的親友發現文章後已出面向店家聯繫並表示願意補償女員工，稱男子當時喝醉，男子酒醒後才知道出大事；目前店家已將影片撤下，照片上馬賽克，後續是否提告將由女員工自行決定。

其他網友留言「到底摸人家大腿要幹嘛啦，有什麼快感嗎」、「事發時被害人絕對是愣住，除了在版上譴責加害人之外，希望老闆能幫忙外配尋求法律援助」、「這種人直接報警提告，管他道不道歉」、「這種行為絕對不是第一次」、「還以為沒人會知道，根本慣犯行為」，也友人大讚老闆「老闆你好請讓我們用新台幣支持你們」、「替員工出聲的好老闆，給你100個讚」。