知名網紅陳沂以直率風格以及敢講敢言的作風擁有一票粉絲支持，平時屢屢在社群上分享對時事看法的她，近期卻遭到網友質疑她「業績不好才出來蹭」。對此，她也曬出報稅單正面回擊酸民言論。

陳沂近期牽涉不少時事風波，不僅在社群上屢屢發文抨擊王思佳的「假包爭議」，近日還曬出多張截圖，砲轟某位台灣女性網紅在公開活動中「抓住IU的手臂」，更甚之IU表情明顯有異時也不願放開，讓陳沂不滿抨擊她：「丟臉丟到韓國。」而陳沂頻頻對時事發表看法的作風，讓她擁有不少支持者的同時，也有許多的酸民批評，更有網友稱她「沒有代表作」及「是為了業績才出來贈」，在網路上掀起熱議。

對此，由於近期適逢報稅季，陳沂今(17日)稍早在社群上曬出報稅單正面回應酸民的質疑聲，表示：「說業績不好才在那邊蹭的，其實真的不需要。」認為自己每月進帳百萬的收入已經足夠，「賺錢是為了生活，而我賺的錢絕對能滿足一輩子我需要的生活。而工作只是調劑身心，不該是我的全部。」從她曬出的報稅單中可見，應繳的稅額約為12萬多，顯見收入不低。

貼文PO出後引發網友熱議，不少粉絲紛紛留言：「活的快樂最重要，話說我是竹北人，親切感倍增」、「真的！實實在在賺錢做自己開心就好，說實話的人不討喜卻都是養份」、「有缺員工嗎？」