消防員透過班與班之間的趣味競賽，提升娛樂性。（下營消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

分隊以安妮假人讓小六學童親自操作CPR。（下營消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

分隊利用當日活動進行低年級消防繪畫比賽優選頒獎。（下營消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局下營消防分隊17日在轄內東興國小辦理防火防災宣導，不同於以往沉悶的宣導形式，透過班與班之間的趣味競賽，內容包括消防常識九宮格擲球，還有利用消防車射水將籃球從水桶射出的關卡，提升娛樂性，也達到快速認識防災的目的。

下營消防分隊今天將宣導方式與消防實作體驗結合，除以安妮假人讓小六學童親自操作CPR以外，還增加了消防車器材操作體驗，活動的最後還有班與班之間的趣味競賽，讓宣導活動中增添了許多笑聲。

此外，下營消防分隊結合區公所人員、派出所警員利用行動宣導電子看板車進行防災宣導外，並利用當日活動進行低年級消防繪畫比賽優選頒獎，學生不僅獲得許多防災防火常識，又可以獲得獎品，可說是收穫滿滿。

南市消防第二大隊大隊長王騰毅表示，同仁平時除了救災救護工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由進入校園帶領小朋友進行防火宣導教育，落實防災教育向下扎根的目標。