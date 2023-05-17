衛福部食藥署公布於5月1日到國內後市場檢驗，發現一批科克蘭冷凍草莓被驗出A肝病毒。桃園市衛生局今天會同法務局消保官前往好市多中壢及桃園南崁店查核科克蘭冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓及冷凍草莓下架回收及產品封存情形，共封存綜合莓7996包、藍莓3589包、草莓171包，待好市多總公司向高雄市衛生局報備同意後，派員監毀作業。

衛生局表示，該批冷凍草莓產地墨西哥、規格：2.72 kg／包、產品標示有效日期2024／08／05。另桃園衛生局曾在5月9日發出3855 通簡訊，調查購買好市多莓果類產品的市民健康狀況，截至5月17日共有268位市民回應，88位自述出現不適症狀，其中32位有就醫，16位有抽血檢驗A型肝炎病毒，除2位檢驗中，並無因食入莓果導致A肝之案例；而衛生局今天再度針對冷凍草莓發出162通簡訊並呼籲民眾若收到簡訊請盡速填報健康狀況，以利持續追蹤監測消費者的健康狀況。

衛生局呼籲食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定：「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。」違反以上規定者，依同法第47條處3萬至300萬元罰鍰。