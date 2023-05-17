國民黨今(17日)正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘展現風度，喊出「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」。藍營立委賴士葆強調，郭展現出氣度和格局，他表態「不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰」讓人敬佩，他已經在這個關鍵的選戰中占重要一席，沒有人希望郭董就此鞠躬下台，大家期待他能繼續挺身，為守護中華民國站在舞台上發揮影響力。

「恭喜中國國民黨最強母雞！」賴士葆今(17日)在臉書發文表示，侯友宜終於出線代表本黨競選中華民國2024的總統，期盼他能贏得總統行政權以及立法院席次過半，讓國民黨完全執政，終結民進黨這八年來，將中華民國憲政體制變成民選皇帝制的憲政亂象！

賴士葆提到，郭台銘無緣擔任國民黨的總統候選人，然而他展現的氣度和格局與2019年未獲提名時的反應可謂天壤之別，他表態「繼續不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休」讓人敬佩，政壇充斥謀求私利的政客，郭台銘願意無私挺侯，為中華民國和民眾福祉奮戰，真的難能可貴。

賴士葆直言，未來這場選戰路途迢遙艱辛，面對全面執政的民進黨，所有的國家機器都為執政黨效力，要突圍幾乎被政府全面掌控包抄的媒體，對抗政府的網軍側翼，如果不能團結凝聚更多的力量，要重返執政是不可能的任務。

賴士葆強調，郭台銘下台鞠躬的身影感動許多人，相信熱愛中華民國的國民沒有人希望郭台銘就此鞠躬下台，他已經在這個關鍵的選戰中占重要的一席，大家期待他能繼續挺身，為守護中華民國站在舞台上發揮影響力。期盼明年1月13日候友宜、郭台銘及大家一起努力下架民進黨！