「瑞典國會議員團」來台訪問，明天將赴總統府拜會蔡英文總統，總統府今天表示，雙方將就共同關注的議題進行交流，期盼透過此行，讓民主夥伴間相互扶持的力量持續成長茁壯，也進一步深化台灣與瑞典在各領域的合作夥伴關係。

瑞典國會議員魏馬可5月14日至19日率團訪台，成員包括議員葛樂莎（Sara Gille）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）及紀拉斯（Rasmus Giertz），總統府發言人Kolas 表示，此行為繼去年4月「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」來訪後，連續兩年再度有瑞典議員團訪問台灣，這也是台灣在國境開放後，第一個瑞典國會訪團。

她說，瑞典是台灣在北歐第一大貿易夥伴，雙方並透過「台瑞（典）經濟合作會議」等經貿交流平台，簽署諸如智慧財產、金融科技等合作備忘錄。此外，瑞典國會也透過口頭及書面等友台質詢，支持瑞典政府在歐盟（EU）、世界衛生組織（WHO）等國際場域為台灣發聲。

Kolas指出，台瑞雙方的政府官員與國會議員，皆有密切的互動交流。期盼透過此行交流，讓民主夥伴間相互扶持的力量持續成長茁壯，也進一步深化台灣與瑞典在各領域的合作夥伴關係。