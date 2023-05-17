國民黨主席朱立倫今（17）日下午在中常會正式宣布，徵召「最強母雞」新北市長侯友宜參選2024年總統。針對台灣民意基金會董事長游盈隆指出，侯友宜若是披藍袍挑戰大位，民調最少會攀升3個百分點；前民進黨立委郭正亮認為，侯友宜若能做到打民進黨的議題非常清楚等等，民調還有機會再拉高。

郭正亮今(17日)在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，游盈隆說侯友宜現在民調加3個百分點，因郭台銘表示支持侯友宜，這3趴就上來了。他甚至認為，侯友宜要有政黨對決的態勢，甚至打民進黨的議題也要非常清楚，若這些都做了，民調還有機會再拉高。

郭正亮指出，侯友宜可以打的議題非常多，選戰一開打， 兩岸戰爭危機本來就會浮現，所以他有太多時間去表達兩岸如何避戰，太容易了，像反台獨，國民黨會講一堆這些議題，除了避戰之外，戰爭風險要非常逼近才有感覺。

郭正亮接著點出，侯友宜要讓民眾感覺非常接地氣，而且抓到民怨，很快做反應，但以總統大選的格局來說，也不能太小。