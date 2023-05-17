▲民進黨立委擬參選人張秉鈞表示，里鄰監視器1200萬的預算約僅夠基隆市每一個里新增一台監視器，數量恐不足，請市府再研議。（徐佑昇攝）

▲民進黨團副總召張顥瀚表示，希望市警局可以向中央爭取預算補助基層員警加給，不要讓警察局變成「新手村」，有機會就調到其他縣市。（徐佑昇攝）

▲警察局長張樹德回應，監視器警察局是負責重要路口部分，巷弄部分會與民政處密切合作，守護市民治安。（徐佑昇攝）

基隆市議會於17日下午由警察局進行業務報告，由於日前有傳出女子遭受性騷及攻擊的事件，因此多位議員呼籲要正視監視設備不足問題，以及須強化針對治安死角的巡邏。對此基隆市警察局長張樹德表示，會加強巡守訓練，但警察局主要新增監視器會在重要大型路口，巷弄部分會與民政處合作，而加給部分會持續爭取，另針對治安慣犯部分也會和檢調密切聯繫處理，讓市民安心。

國民黨市議員呂美玲先痛批警政署中央，號稱為了國防及因應戰爭問題，要警方擴增民防人力，先不論這是不是又在激怒對岸，但目前基隆市的員警已經人力嚴重不足，還要再增加民防的工作，相當不合理，希望市警局優先補足人力，也不要隨之起舞。

民進黨立委擬參選人張秉鈞表示，目前監視器根據謝市長提出的補助約1200ㄨ案，如果依警政署補助照一台約7萬多元計算，基隆約僅能增加157監視器，但全基隆市共有157里，平均每一里僅能增加一台監視器，顯然還是不足的，希望這部分市警局可以與民政處研擬加強。

民進黨團副總召張顥瀚表示，市長謝國樑提出要透過里鄰建設經費來補助里長設置監視器，但這部分是民政處的經費與系統，在後續與警政系統上是否能共享或合作使用，這部分是他比較擔憂的。

另外張也指出，基隆鄰近雙北，直轄市都有專業加給的補助，建議市警局向中央爭取基隆的基層員警額外加給福利，否則和隔壁縣市薪資差距很大，所以員警有機會可能就選擇調出基隆，導致人才流失，希望市警局不要讓基隆變成員警「新手村」的跳版。

對此基隆市警察局長張樹德回應，民防的部分時數並沒有增加，不會壓縮警力，同時也會增強巡守隊的訓練。而監視器部分，警察局主要新增監視器會在重要大型路口，巷弄部分則會與民政處合作，至於加給部分會持續向中央爭取，另外針對治安慣犯，也會和檢調密切聯繫處理，必要時出動快打部隊，讓市民安心。