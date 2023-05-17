被稱為「2010年代最大新創騙局」的首謀伊麗莎白•霍姆斯 (Elizabeth Holmes)，似乎很快就要入獄了，法院駁回她的自由申請，她還收到新增的4.52 億美元賠償金。

美聯社報導，霍姆斯成立的療診公司(Theranos)，號稱可以造出「一滴血即可健檢」的驗血儀器，最終被證實是一場騙局，但是賠償和法律責任還在理清當中。霍姆斯與她的前男友，同時也是公司副執行長山尼巴瓦尼(Sunny Balwani)必須承擔更多賠償，巴瓦尼被判刑13年，目前已經入獄，而霍姆斯目前的刑期是11年，還沒執行。

加州聯邦地方法院法官達維拉(Edward Davila)剛剛宣布， 現年39歲的霍姆斯必離開在聖地亞哥的家，去監獄報到。法官建議她去德州布萊恩的一所女子監獄服刑。

在46天的庭審證詞中，最引人入勝的是霍姆斯對自己的辯詞，她仍然堅稱她的目標是可能的，只需幾滴血，就能掃描數百種疾病和其他潛在問題。

這場科技醜聞凸顯了過去20年間，隨著人們相信新技術與新經濟政的影響力，對新創企業的判斷力愈來愈弱，人們普遍被專有名詞吹出的科技泡泡所迷惑。

2003年，霍姆斯從史丹佛大學輟學，並成立療診公司。在募資的過程中，她說服甲骨文聯合創始人艾利森(Larry Ellison)、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)等著名人物成為她的公司投資者，然後再由這些人的名氣繼續對外募資，中籌集了近 10 億美元。

法官的裁決書中表示，霍姆斯應該向梅鐸賠償1.25 億美元，梅鐸是最多的投資者；向沃爾格林連鎖藥局(Walgreens)支付 4000 萬美元；支付喜瓦惠連鎖超市(Safeway) 支付1450 萬美元。

霍姆斯的騙局故事，被詳細寫成《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局》一書，也被翻拍成電視劇《新創大騙局》，由知名女星亞曼達•塞佛瑞(Amanda_Seyfried)飾演。