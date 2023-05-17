財政部將發布核釋，若是以當年度錢6個月營收總額試算上半年營業所得辦理營所稅暫繳，可以免試算CFC應認列的投資收益。

財政部表示，《所得稅法》第67條及相關函令規定，營業所得稅應在每年9月1日到9月30日辦理營所稅暫繳申報。

暫繳稅額主要有2種方式，其一是按上一年度結算申報營所稅額的1／2為暫繳稅額；其次是公司組織、合作社、及醫療社團法人，會計帳冊簿具完備，使用藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期辦理暫繳申報者，可以選擇當年度前6個月的營業收入總額試算前半年，按營所稅率計算暫繳稅額。

財政部表示，考量《所得稅法》第43條之3營利事業CFC制度的各項適用要件及所得計算，是全年度資料為基礎，尚難在年中判斷一境外關係企業是否試營利事業股東控制的CFC，或計算認列的CFC投資收益。為簡化行政作業及降低納稅義務人的遵循成本，財政部核釋，若選擇以當年度前6個月計算暫繳稅額者，可以免試算CFC應列的投資收益。

而若是依據前一年度結算申報應納稅額的1／2，來申報營所稅暫繳，今年是以111年度結算申報應納稅額來計算，無須考量所得特性。

財政部表示，去年營所稅暫繳案件為25萬件，多數是免辦理申報、直接繳庫者，採一般暫繳者為1.4萬件，採是算申報者為116件。