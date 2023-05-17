台積電領軍上漲14元，台股開高走高、助指數大漲251點，收在1萬5925點，成交值破2590億元；新光投信董事長劉坤錫表示，景氣前景不明，指數將呈震盪格局，短期會上上下下、載浮載沉，突破「萬六」關卡後就會遇到壓力。

劉坤錫認為，各行各業消化庫存差不多要告一段落，現在問題是「市場需求何時回籠」，若聯準會維持5％以上高利率，甚至再度升息，景氣復甦將需要更久時間，經濟調整速度會更緩慢，震盪格局下，選股更顯重要。

劉坤錫分析，會造成當前經濟困境有三個原因，首先，Covid-19讓全球各產業供應鏈重組，其次，為期一年多的俄烏戰爭尚未結束，牽動重要原物料、能源價格與穩定，第三，全球經濟最大變數是時間，買氣尚未恢復，景氣復甦得花更久時間了。

選股方面，劉坤錫認為，現在可開始留意科技股，做為下半年適時進場的主題，題材股現在可以加碼，著重綠能、儲能、創能等。