李燕備受新婚老公陳茂榮寵愛，幸福笑開懷。（李燕提供）

41歲的8點檔女神李燕16日深夜丟震撼彈，公開認愛「是的！他是我的愛人，新店陳大少」，並火速認了16日下午已與她自創品牌「Kocskin克麗詩黛」的合夥人、相識18年且相戀將屆1年的陳茂榮登記結婚！今是兩人新婚後的第一天，李燕受訪時表示：「生活如常，一樣上班，也照常去上每周一次的心理諮商課。也各自都收到很多的祝福。」

李燕的新婚老公陳茂榮除了保養品本業，也以「威哥」為名經營「露營瘋」社群平台多年，粉絲人數近30萬人，經營得有聲有色。文采頗佳的他還曾是TVBS新聞台的記者，主跑過政治與社會線新聞。李燕笑說，他很喜歡閱讀，尤其喜歡商業周刊等雜誌，「每次收到商周，我都覺得他看到雜誌比看到我還要開心耶！」

李燕誇大她7歲的老公個性成熟穩重，是很有責任感、有肩膀的男人，離婚5年的他把生病的媽媽、一對兒女都照顧得很好，過去共事期間，她一直很信任對方，把他當哥哥，有心事會跟他講，人生重大的事會找他討論，「他也帶著我經營公司，生活上、工作上包括猶豫要不要去拍戲，做重大選擇時都會問他意見，長期下來變成依賴習慣，但自己沒有察覺。直到去年5月有一天他約我去淡水玩，拿一束花送我，讓我很意外，這才發現原來他喜歡我！後來更發現他從兩年前的9月就開始喜歡我，但都沒講。」

李燕不諱言兩人個性其實完全不一樣，剛開始交往時還在磨合，比較會吵架，現在幾乎不太會吵了，因為對方已經逐漸了解她的習慣、知道女生偶爾也是要哄，雖然他本來是較傳統的大男人，卻愈來愈體貼，「以前還是朋友時我曾開玩笑問他，你女友可以看你手機嗎，他說打死不可能，結果現在什麼都給我看，密碼當然也知道，在我面前是沒有秘密的人，讓我很有安全感。尤其他曾講過一句話讓我很感動，他說我是他這輩子最愛的女人，要一個個性很傳統的直男講出這種話真的不容易，很溫暖」。

至於是否計畫生小孩？她說「應該沒有吧，這不是我一個人可以做的事」，但又不敢把話說死，就怕再度自打臉。一向喜歡小孩的她與老公的兩個小孩相處得很融洽，「比他跟他的小孩相處還要好！」

她說其實兩人交往這近1年，她從來沒有刻意隱藏，包含一起出門也沒躲躲藏藏，他在朋友圈很公開兩人關係，昨晚公開在社群認愛，是因為知道對方身邊的人會對她態度有些不同聲音，「我不想讓他有任何不舒服，雖然他不會，但我想讓大家知道我很正視這件事，不是平常沒事就亂發，我要發文就認真發！」

為了尊重另一半感受，她甚至打算未來接戲都不拍親密戲，雖然他也不看，也沒要求過她，「是我不做這件事！真的不太適合，上次跟林哲希拍的影片，他心裡就受到衝擊，他以為他足夠理性，但還是會有變化」。