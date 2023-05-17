龍潭到新北土城捷運永寧站709公車上下班時間動輒枯等4、5班，耗時1個小時以上才能擠上車。(徐玉樹提供／蔡依珍桃園傳真)

徐玉樹為通勤鄉親抱屈。(蔡依珍攝)

桃園市議員徐玉樹17日質詢指出，龍潭沒火車、沒捷運、沒高鐵，只能靠龍潭到新北土城捷運永寧站709公車，但業者欠缺司機，上下班時間鄉親動輒枯等4、5班，耗時1個小時以上才能擠上車，為通勤鄉親抱屈，下班拖著疲憊身軀還得流落街頭等車有家歸不得，要求官員實地體驗。交通局長張新福說，除了持續增班，月底若未改善，研擬租用遊覽車協助疏運市民。

徐玉樹在市政總質詢表示，雙北已經朝向3鐵共構發展了，龍潭有很多鄉親想要改善交通狀況，卻是求助無門，龍潭沒有鐵路、沒有捷運、沒有高鐵，唯一到雙北的主要通勤工具就是709公車，但是搭車的通勤族卻必需面對每天缺班的痛苦，就算客運司機人力不足，也是全國性問題，不能讓709公車脫班。

徐玉樹說，龍潭到捷運永寧站行車時間約25分，很多到台北上班、上課的通勤族，每天上班、上學擠不上709公車，經常排隊等了4、5班車花了1個多小時卻上不了車，又因路途遙遠，擔心遲到，每個人心急如焚，但又遲遲得不到改善，對他們而言，擠公車成為一件非常煎熬的事情。

徐玉樹說，這些通勤族一大早就要起床等車，卻又上不了車，等到下班，回程枯等的情況還是一樣，他們歸心似箭，但是還是要耗費時間等待，甚至在永寧站出現轉了好幾圈的排隊人潮，蔚為奇觀，對龍潭通勤族真是情何以堪，「不是一句司機不夠，就讓民眾流落街頭排隊候車超過1小時！」呼籲不要用嘗試性方式解決問題，龍潭通勤永寧的問題不能再等，要求立即改善。

交通局長張新福表示，目前龍潭至永寧站路線由指南及統聯兩家客運營運，針對乘客上不了車的問題，已請指南客運尖峰時段加開兩班車，5月底再視情況加班，若遲未改善，研擬租用遊覽車，把「流浪」新北市土城捷運永寧站的通勤族接回桃園。