盧男遭查毒駕還辯稱，懷疑朋友聚會有人吸毒害他吸入煙霧，一、二審判毒駕致死判4年。（本報資料照）

苗栗縣盧姓男子前年1月間駕駛大貨車行經國道一號衝撞對向車道，與開賓士的涂男發生擦撞，盧遭查毒駕還辯稱，懷疑朋友聚會有人吸毒害他吸入煙霧，一二審判毒駕致死判4年。

判決書指出，盧姓男子於北上138.7公里處時，因疏未注意車前狀況，且在服用毒品後操控車輛能力已受影響，先失控擦撞外側護欄後，衝向中央分隔帶橫停於雙向車道上，車頭及前半截車身衝入南下內側車道。

判決書指出，涂男駕駛自用小客車，沿國道一號由北往南方向行經國道一號南下138.7公里，見狀避煞不及，前車頭撞及盧所駕駛大貨車，涂頭部外傷、顏面多發凹陷性骨折合併顱腦損傷之傷害，並因上開傷勢引起中樞神經性休克，而於到院前死亡。

警據報前往處理，盧當天同意後採集其尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，將盧涉毒駕致人於死罪，移送法辦。一審認為，根據衛福部函覆的資料，吸入含有安非他命等毒品的二手煙霧，在文獻上沒有因此驗出煙毒或安非他命毒品反應的研究報告。

而盧驗出的甲基安非他命濃度，經換算後503.6ng／mL，已超過大數據統計分析，不能安全駕駛標準500ng／mL的標準，另上盧沒有賠償被害家屬損失，依法毒駕致死罪，判刑4年，盧上訴二審，仍維持一審認定。

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