可樂旅遊與日本環球影城「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，將於7月4、8、23日舉行。（日本環球影城提供）

除日本環球影城外，團體遊行程還將走訪京都嵐山渡月橋等14個人氣景點。（可樂旅遊提供）

「關西FUN暑假」5日遊行程，最低54300元起。（可樂旅由提供）

搶攻疫後暑假赴日旅遊商機，可樂旅遊與日本環球影城攜手，包辦7月3場「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，在聲光效果絕佳的會場，一邊欣賞精彩的舞台表演，一邊享用豐盛美味的自助餐食，打造獨一無二的日本環球影城度假時光。針對此一派對，可樂旅遊包裝了「關西FUN暑假」5日遊行程，最低54300元起，兒童不佔床最高再享10000元優惠。

可樂旅遊深耕日本市場多年，2017年首次推出「Universal Party ~The Sound~包場派對」，造成市場不小的回響。睽違6年，今年再度攜手日本環球影城，新推「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，將於7月4日、8日、23日舉行，預計每場能有超過百位環球迷入場，將由可愛的日本環球影城卡通人物熱情歡迎，旅客可與喜歡的卡通人物拍相留念。進入會場後，可觀看世界級的豪華歌舞秀，同時享用豐盛的自助料理，歡度假期。

此外，旅行社還提供環球影城快速通關四項券，並安排入住周圍飯店省去舟車勞頓的時間。除環球影城外，行程還將走訪清水寺、嵐山渡月橋、野宮神社，以及經典款的奈良古都漫遊、心齋橋等，搭配甫於2021年開幕的神戶藝術水族館等14個景點，旅客可選擇桃園或高雄出發。業者透露：「包場派對相關行程自上架以來，目前相關產品銷售已超過7成，買氣熱絡。」

如果旅客想以自由行方式玩日本環球影城，則可選2天1夜機加酒商品，最低15388元起。可樂旅遊同步提供日本環球影城周圍訂房、環球影城入場保證券、提早入園券及四項、七項等快速通關券，也可搭配交通票、一日或半日遊程，有興趣的民眾可依需求自行組裝商品。