星宇航空本月6日飛東京成田機場班機延誤，導致逾300名乘客滯留航廈過夜，引發軒然大波。不過一名女網友卻因此受益，直呼「謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤了整整6年」，超奇葩的經歷驚呆一票網友，甚至開玩笑說：「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，交往近6年的男友曾有2次出軌紀錄，她最後都心軟選澤原諒，最近兩人還有結婚的打算，雙方家人特地約了聚餐商討婚禮規劃。不料，某天男友無預警表示要和同事到台中出差6天，5月6日才會搭高鐵返家，承諾會開車載原PO一家人前往餐廳。

原PO回憶，男友出差的每一天都有打電話、視訊報備，還會傳各種照片佐證，因此她並未起疑，5月6日男友預計回來的當天，佯稱工作相當順利，「等等會在車上睡一下，如果沒有回訊息不用擔心」。讓原PO傻眼的是，到了晚間男友突然人間蒸發，傳訊息、打電話都沒有回應，就連男友的媽媽都傳訊息問原PO：「我兒子去哪裡了？」

無奈之下，雙方家長只好取消這次聚餐，原PO苦等到隔日，終於收到男友平安回家的消息，急得衝到男友家想弄清楚情況，「他看起來整個人超疲倦，但我整個人超火大，我就問他到底去哪裡了，他也說不上來」，原PO搶過男友手機一看，驚見一大堆男友和陌生女子在日本旅遊的合照。

眼見紙包不住火，男友坦承，小三是公司的工讀生，每個月都會提供她數萬元包養費，這次出差其實就是和小三去東京旅遊，原本以為整個計畫天衣無縫，結果星宇班機因故延後，又苦於沒有網路，才會因此和原PO失聯。雖然男友嘗試挽留，但原PO已經心死，決定結束這段孽緣，她在文末寫道：「謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤了整整6年」。

這段奇妙的經驗讓許多網友感到不可思議，紛紛留言，「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者」、「抱歉明明是很生氣的事情，可是我笑了」、「這男的真的很扯欸，劈腿到這地步也是很牛」、「這個渣也太扯了，以為自己是時間管理大師，最後踢到鐵板」。