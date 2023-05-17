灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）因為兩度亮槍而成為網路話題，出現更多的迷因，同時讓他獲得了新綽號「Ja Wick」，也就是套用電影《捍衛任務》殺神男主角約翰維克（John Wick）的名字。還有人製圖嘲笑莫蘭特的籃球偶像是「雙槍俠」亞瑞納斯（Gilbert Arenas），並預測莫蘭特下一次會拿著火箭筒直播。

囂張過頭的莫蘭特正面臨聯盟的重懲，甚至可能激怒了幫派成員。退役NFL球星強森（Keyshawn Johnson）在美媒ESPN節目說：「洛杉磯某個有力幫派的成員對於莫蘭特的行徑相當不悅，他不喜歡莫蘭特假裝自己是在貧民區長大的嘻哈幫派成員。」

T-shirt that goes hard 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hL7qFRPkZz — cute tweets (@1concepcional) May 15, 2023

強森感嘆說，他自己就是在洛杉磯貧民區長大，「我身邊就是幫派和槍枝，我中過槍，我的姊妹也中過槍，你絕對不會想過那種生活。」強森表示莫蘭特根本不是那樣的人，卻一直假扮幫派成員，放著饒舌音樂在鏡頭前亮槍，自以為很有趣，幫派成員才不會那樣做。 強森指出，在街頭混過的人都無法接受莫蘭特的行為，因為他們都極力想擺脫那種幫派人生。

另一位NFL名人堂球星沙普（Shannon Sharpe）在美媒FOX節目做過類似的評論：「這不是真正的你，在那種環境的人都夢想可以有你這樣的生活。別再假充流氓了，好好打球，你不是那樣的人！」