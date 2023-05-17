國中教育會考將於5月20、21日登場，台南考區共計1萬5556人應試，全市設有18間考場學校、開設439間一般試場、41間特殊試場、72間備用試場。復興國中今天午餐特別準備會考特餐為考生加油打氣，包含印有「追分成功」、「金榜題名」字樣白飯、象徵「步步高升」的高昇排骨、「即時旺旺來」雞絲炒鳳梨，希望學生都能有好成績！

台南市政府教育局指出，因應新冠疫情經調整為第四類法定傳染病，教育部取消篩檢陽性及中重症考生應考限制，考生若有需求，可向考區試務會承辦學校家齊高中申請到第二類備用試場應試。另外，考生自主戴口罩應試，中午用餐不強制使用隔板。

教育局長鄭新輝表示，因教育部不再限制家長陪考，因應今年各考場可能增加陪考人潮，教育局彙整18間考場周邊易壅塞路段及時段，請警察局協助加派交管人力；另也已請補習班不得在各考場周邊設攤或是到考場內發送傳單。

考前除做最後衝刺及到廟宇幫考生祈福外，多所學校也別出心裁準備考前特餐。復興國中校長陳文財表示，往年都會準備包子、蛋糕、粽子祝福國三學生「包高中」，今年適逢後疫情時代第一次會考，在「包高中」餐點外，特別加碼會考特餐，除了祈福外，這些餐點都是學校營養師精心設計的，營養又健康，期盼考生都能考上自己的第一志願。

建興國中上周也已準備包子、粽子與發糕，祝福學生考高分，校長陳建和說，20日考試第1天午餐，還將請食品廠設計美味便當，讓學生不只吃得營養美味還能拿下高分。